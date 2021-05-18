تحرير شاب ايزيدي من قبضة داعش

2021/05/18 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين حسين قائيدي، يوم الثلاثاء، عن تحرير شاب ايزيدي من قبضة تنظيم داعش الارهابي.

وقال حسين قائيدي مدير المكتب PUKmedia: ان الشاب واسمه " اردوان محسن ـ 16 عاما"، وهو من اهالي قرية "تل البنات"، التابعة لقضاء شنكال، تم تحريره من مخيم الهول في سوريا، موضحا، انه سيصل الى اقليم كوردستان قريبا.

واضاف: ان الشاب وقع بقبضة داعش اثناء اجتياح الارهابيين لشنكال عام 2014، مؤكدا انه سيلتقي باهله قريبا.

وكان تنظيم داعش الارهابي قد احتل عام 2014 قضاء شنكال، موغلا بعمليات قتل وخطف وسبي للكورد الايزيديين، ماتزال مصائر الكثير منهم مجهولا.

PUKmedia خاص

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