في ذكرى ميلاده.. نشر فيديو نادر للزعيم عادل امام

2021/05/18 | 21:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للزعيم "عادل امام" في ذكرى ميلاده الـ 81، عن النصف الحلو في حياته وكيف تعرف على زوجته "هالة الشلقاني" بالصدفة عندما كان في منزل صديقه "سمير خفاجة" وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها ولكن عادل التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها.

وتحدث الفنان عادل إمام في الفيديو مع المذيع مفيد فوزي عن قصة تعارفه على زوجته بقوله: انه "كنا قاعدين عند سمير خفاجة فجأة الشباك فتحته شوفتها زي القمر كل اللي حواليا عكسها إلا أنا لأني مبعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عكست قبل كده، لكن في الأفلام اعرف، وأول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنجوز، اتجوزنا بعد سنة وبعد الزواج قلت لها نأجل الإنجاب وكفاية طفل واحد حملت في رامي وبعد كده سارة ثم محمد".

جدير بالذكر ان عادل امام ولد في 17 ايار 1940 بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، وله رصيد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية التي بدأت فعليا مع مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس.

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