بوهان: احتراق 800 دونم منذ نهاية نيسان وحتى الآن في العراق

2021/05/18 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان إنه تم تسجيل 50 حادث حرق لحقول الحنطة والشعير منذ نهاية نيسان الماضي وحتى الآن، بمساحة بلغت مساحتها 800 دونم.

وقال لوكالة الانباء العراقية أن “أغلب أسباب الحرائق تعود الى ما يسمى بفترة الهشيم أي عندما يكون المحصول مصدرا لإشعال الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو الإهمال”.

وعزا بوهان ارتفاع معدل حرائق الحقول الزراعية، الى وجود أعمدة الضغط العالي التي تمر عبر عشرات الكيلو مترات من الحقول، مشيرا إلى “تسجيل أربعة حوادث حرق قيدت بفعل فاعل”.

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