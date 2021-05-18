هنية يوجه رسالة إلى خامنئي ويدعو لـ “تحرك فوري”

2021/05/18 | 21:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، الثلاثاء، رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، داعيا “للتحرك الفوري إسلاميا وعالميا لوقف جرائم إسرائيل”.وأكد هنية في رسالته، حسبما نقلته وكالات إيرانية، “تصاعد اعتداءات وجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته”، قائلا: “أجرينا اتصالات واسعة مع مختلف الأطراف طلبنا فيها العمل على منع استمرار […]

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