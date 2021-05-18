أَعَرَبٌ أَنتم؟! - عبدالحميد برتو

2021/05/18 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو ضمن متابعتي اليومية لما تنشره الصحافة.



تصفحت موقعاً إليكتورنياً عربياً، بل الأصح يستخدم اللغة العربية.



تحدوني رغبة في التعرّف على موقف الجهات الرسمية المعلومة، التي تقف خلفه.



وجدت في لوحة عناوينه الرئيسية عناوين لأحداث عربية فلسطينية رئيسية على النحو التالي، أولها: "معركة السكن في يافا من أسباب المواجهات بين العرب واليهود"، ثم "صواريخ حماس والجهاد: تقنية إيران وتدريب الحرس الثوري"، ""حماس" ليست فل ......





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