السكك توضح بشأن استهداف أحد القطارات بقذيفة هاون في نينوى

2021/05/18 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأوضحت الشركة العامة للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء،(18 أيار، 2021) بشأن استهداف أحد القطارات بقذيفة هاون في محافظة نينوى.وقال مدير الشركة طالب جواد، في تصريح لـ(بغداد اليوم), إنه "أثناء زيارتنا لمحافظة نينوى وعلى بعد 5 كم من محطة حمام العليل حصلت مناوشات عسكرية وتمشيط للمنطقة من قبل القوات الأمنية" مشيراً إلى حدوث عدة تفجيرات قريبة من القطار الخاص الذي رافق الكوادر الهندسية التابعة للسكك من بغداد إلى نينوى دون حدوث اضرار بشرية أو مادية".وأضاف، أنه "تم التنسيق مع قيادة عمليات نينوى وسحب الكوادر الفنية والهندسية من موقع الحادث لإعطاء الفرصة لقيام القوات بمهامها الأمنية".وتابع، أنه "الفرق الهندسية باشرت أعمالها بمرافقة القوات الماسكة للأرض ولا توجد اي خروقات أمنية حاليا".وتداولت وسائل الإعلام خبر سقوط قذيفة هاون على قطار أثناء مسيره في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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