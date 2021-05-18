إلقاء القبض على عصابة توهم المواطنين بإرسال بضائع عن طريق تركيا

2021/05/18 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين.

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وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيار 2021)، أن "دوريات نجدة بغداد الجديدة تمكنت من القاء القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال".

وأضاف أنه "تمت عملية القاء القبض من خلال اتصال احد المواطنين بسيطرة النجدة مخبرا عن تعرضه للنصب قبل ايام من قبل اشخاص اخذوا منه مبلغ (٢٢٢٥٠ الف دولار) وذلك بايهامه بارسال بضاعة (ملابس) عن طريق تركيا، حيث تم توجيه الدوريات الى مكان تواجد طالب النجدة ضمن منطقة بغداد الجديدة ونصب كمين لهم بعد توافر المعلومات".

وتابع، "تم القبض على المتهمين وهم رجل وامرأة وعثر بحوزتهما على ٢٠ الف دولار مزورة، وتم تسليمهما اصوليا الى مركز الشرطة".

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