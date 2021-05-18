انهيار “قوس داروين” الشهير في جزر غالاباغوس

2021/05/18 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وزارة البيئة الإكوادورية بأن “قوس داروين” الشهير قد انهار في جزر غالاباغوس.

وجاء في بيان أصدرته وزارة البيئة الإكوادورية:” نعلمكم بأن “قوس داروين” انهار في 17 مايو الجاري، وهو جسر طبيعي جذاب يقع على بعد كيلومتر واحد من جزيرة داروين في أقصى شمال جزر غالاباغوس”.



وقالت الوزارة على “تويتر” إن الانهيار وقع جراء تآكل طبيعي.

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن “قوس داروين” هو أحد رموز الجزر.



ويعتبر من أفضل أماكن الغوص وكذلك مكان لرصد أسماك القرش وكائنات بحرية أخرى.

جدير بالذكر أن جزيرة مالطا شهدت عام 2017 انهيار صخرة من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعها 28 مترا.



معروفة في العالم أجمع باسم “نافذة أزور”.



وقد تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي العالمي.

وأعلن وزير البيئة في مالطا، خوسيه هيريرا، آنذاك، أن الخبراء توقعوا بالفعل انهيار الصخرة بناء على نتائج البحث العلمي.



وكان من المستحيل إيقاف هذه العملية عن طريق تدخل خارجي.

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