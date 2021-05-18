العمل توضح بشأن توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ

2021/05/18 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

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نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، ما تردد بشأن توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا.

وذكرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (18 ايار 2021)، انه "تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا حول توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا خلال أيام العطلة الرسمية".

واضاف البيان، ان "هذه الأخبار عارية عن الصحة حيث انه لايوجد دوام رسمي حاليا ( عطلة رسمية ) فضلا عن تصريح رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي في وقت سابق عن الية صرف المتراكم من خلال توزيع 60% من استحقاقات المشمولين قبل عطلة عيد الفطر المبارك كوجبة اولى، وبانتظار توزيع الوجبة الثانية بموعد أقصاه اسبوعين بعد انتهاء العطلة الرسمية واكمال جميع الاجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها" .

وتابع، "راجين اعتماد المعلومة الصحيحة من الصفحة والموقع الالكتروني للوزارة وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الرسمية".

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