2021/05/18 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

365 مشاهدة

قال السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الثلاثاء، ان هناك فرقا بين من سلم بغداد إلى الاميركي ومن دافع عنها وعن اهلها، وبين من يقاتله لبقائه ومن يغازله لإبقائه.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (18 ايار 2021)، قال فيها: "الظافر من لا يتجزأ الشرف عنده، ويعنيه ان الفضل بوحدته لا بقسمته".

وأضاف ان "الامريكي لم يستأذن احدا في غزوها واحتلالها، لكن الفرق كبير بين من سلم بغداد له ومن دافع عنها وعن اهلها، وبين من لايزال يقاتله لبقائه ومن يغازله لإبقائه".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يتحدث عن مواقف الغزل بالتعامل مع الاميركي لابقائه في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر يتحدث عن مواقف الغزل بالتعامل مع الاميركي لابقائه في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).