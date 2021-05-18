2021/05/18 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفصحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بشأن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في الأسابيع المقبلة.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن للوكالة الرسمية في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع مؤقت..



الصحة تفصح عن توقعاتها بشأن الموقف الوبائي للأسابيع المقبلة المركز الخبري الوطني.

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