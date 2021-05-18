عناد والكعبي يبحثان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل

2021/05/18 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد رضا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل.وقال المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون التقى في مكتبه بمقر وزارة الدفاع يوم الثلاثاء (١٨ أيار ٢٠٢١)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد رضا".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وسبل تفعيلها بما يحقق المصلحة العامة".

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