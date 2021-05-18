الصحة تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا بالأسابيع المقبلة

2021/05/18 | 22:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن الحكم على الاصابات بالاعتماد على الموقف الوبائي لايام معدودة، فيما توقعت ارتفاع اعداد الاصابات بالاسابيع المقبلة.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، ان “ارتفاع معدل الاصابات خلال الموقف الوبائي لليوم، اثبت اننا لا نستطيع الحكم على انحسار الفايروس او انخفاض عدد المصابين على […]

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