الموارد المائية: لا يوجد شح وتخفيض مناسيب دجلة والفرات من ضمن خطتنا

2021/05/18 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ متابعة

جددت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها بعدم وجود شح في المياه، فيما أشارت إلى أن انخفاض مناسيب دجلة والفرات من ضمن خططها.وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد شح في مياه دجلة والفرات"، مبينا أنه "اذا لم تكن هناك حاجة للمياه فالأفضل تخزينها في الخزانات واطلاقها عند الضرورة".وأضاف، أنه "نحن في فترة حصاد ولا نحتاج مياه للزراعة"، مشيرا الى أنه "بعد شهرين ستكون مناسيب دجلة والفرات في أعلى مستوى لها".وتابع أن "تخفيض مناسيب نهري دجلة والفرات من ضمن خطة الوزارة"، لافتا الى أن "الوزارة استطاعت تأمين خطة مائية استثنائية، وأسسنا المركز البحثي المشترك وهو مختص بشؤون المياه".وأكد رشيد أنه "لن يكون هناك لسان ملحي في البصرة خلال هذا الصيف"، لافتا الى أنه "لا توجد ضرورة لإنشاء المجلس الأعلى للمياه".ولفت وزير الموارد المائية الى أن "ايراداتنا من دربندخان أصبحت صفرا"، مبينا أن "انخفاض المناسيب في بحيرة حمرين يحصل للمرة الرابعة".وتابع "نحقق في موضوع قيام ايران بحفر انفاق لحرف مجرى بعض الانهر"، مشيرا الى أن "أكثر من 3 روافد تم حرف مجراها من قبل ايران".وكشف وزير الموارد المائية عن زيارة مرتقبة له الى ايران لبحث موضوع المياه".وبشأن التنسيق مع سوريا، أكد رشيد أن "هناك تنسيقا مع سوريا بشأن الحصص المائية"، مبينا أن "ذلك تم خلال اجتماعنا مع الجانب السوري لبحث موضوع الحصص المائية".وأشار الى أن "مواقف العراق وسوريا موحدة في مجال المياه".ودعا وزير الموارد المائية تركيا الى "مراعاة حقوق العراق المائية في كل الأحوال".

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