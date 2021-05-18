كان ينوي بيعها في المثنى.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 60 ألف حبة بالأنبار (صور)

2021/05/18 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة من مكافحة مخدرات الانبار، الثلاثاء، القبض على متهم بحوزته اكثر من (٦٠٠٠٠) حبة مخدرة.

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وذكرت شرطة الانبار في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، ان "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار ومن خلال التحقيق وتنفيذا لقرار قاضي التحقيق تمكن من الانتقال بدلالة المتهم (ع.ع.ع.ح) يسكن السماوة (الرميثة) الذي كان يستخدم اسم مزور وهو (ه.ع.ع.ح) الى منطقة الخمسة كيلو (الشراع) غرب مدينة الرمادي وضبط بدلالته (٦٠٠٠٠ ) حبة مخدرة نوع كبتاجون كان ينوي نقلها وبيعها في محافظة المثنى".

واضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وربطه مع الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الموقوف".

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