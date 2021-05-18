2021/05/18 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دانت نقابة الصيادلة في العراق، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الصهيونية المتواصلة على الفلسطينيين.وجاء في بيان للنقابة تلقاه “المركز الخبري الوطني” ما نصه: “تميزت القضية الفلسطينية عن غيرها من قضايا التحرر بثلاثة ابعاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصيادلة في العراق تدين الانتهاكات الصهيونية على الفلسطينيين المركز الخبري الوطني.

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