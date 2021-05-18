في مباراة مثیرة الكهرباء يفوز علی نفط الشمال سلويا

2021/05/18 | 22:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مباراة مثيرة شهدتها قاعة بلادي بمدينة كركوك مساء يوم الثلاثاء 18 آيار 2021، استضاف فريق نادي نفط الشمال، فريق نادي الكهرباء في اطار دوري الممتاز العراقي بكرة السلة ، واسفرت المباراة بفوز نادي الكهرباء بنتيجة (88) مقابل (85) نقطة .

هذا وحضر المباراة الدكتور حسين عميدي رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية وحربي خالد رئيس اللجنة الاولمبیة في كركوك .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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