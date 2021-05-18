قوباد طالباني يستذكر نوشيروان مصطفى وعادل مراد

2021/05/18 | 22:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، المناضلين الراحلين نوشيروان مصطفى وعادل مراد، مؤكدا ان ذكراهما ستبقى خالدة .

وقال طالباني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": اليوم وغدا، تندمج ذكرى رحيل مناضلين من الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني الكوردستاني، كاك نوشيروان وعادل مراد.



ذكراهما ستبقى خالدة لدينا..



الرحمة لروحيهما الطاهرتين".

واستذكر شعب كوردستان يوم الثلاثاء، المناضل الشامخ عادل مراد الذي وافته المنية يوم الجمعة 18/5/2018، في أحد مشافي مدينة كولن الالمانية.

PUKmedia متابعة

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