المرأة في الفكر البشري القديم - سامح عسكر

2021/05/18 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر البشر البدائيون حين صاغوا علاقة الجنس بين الذكر والأنثى كان بمبدأ (الجنس مقابل المال) قصة الحب والعشق كانت مخيالا عند البعض لتعويض نقص الحب بين الأزواج الناتج من مادية العلاقة أصلا، لذلك فقصائد وقصص الحب البدائية وبالعصور الوسطى لم تحدث بين الأزواج..إنما بين العشاق سواء كانوا عازبين أو خيانة زوجية، وظلت هذه القاعدة (الجنس مقابل المال) طوال آلاف السنين ومنها ظهرت مهنة الدعارة لتكون موردا لبعض رؤوس ......





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