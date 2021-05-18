2021/05/18 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال شرقي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "تم القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين متكونة من رجل وامراة يحملون هوية ضابط مزورة ومبالغ مالية من قبل دوريات شرطة نجدة بغداد الجديدة".

الى ذلك قالت الوكالة، إنه "تم تحرير طفلة مختطفة تبلغ من العمر 11 سنة خلال مدة قياسية في كربلاء المقدسة".

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