اسرائيل تصعد.. العمليات ستستمر

2021/05/18 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، الثلاثاء، بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بينما يتواصل التصعيد العسكري الذي أودى بحياة 212 شخصا في القطاع، من بينهم 61 طفلا، منذ بداية الحملة العسكرية.

ويأتي تلويح وزير الاستخبارات الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن غزة، بعدما أخفقت دعوات دولية في تهدئة الوضع، وعزم إسرائيل على مواصلة الحملة العسكرية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستغرق "بضعة أيام أخرى"، مؤكدا أن حركة حماس "تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء".

كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الضربات الإسرائيلية "لن تتوقف حتى تحقق أهدافها"، مشيرا إلى أن القتال سيستمر حتى "يتحقق الهدوء التام وطويل الأمد".

في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال لقائه مع رؤساء البلديات في غلاف غزة، إن القتال سيستمر على الأقل لـ48 ساعة قادمة.

PUKmedia عن سكاي نيوز

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