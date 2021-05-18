تحديد موعد الامتحانات النهائية لمعاهد اقليم كوردستان

2021/05/18 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن موعد الامتحانات النهائية للمعاهد الحكومية وغير الحكومية.

وجاء في كتاب للوزارة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الامتحانات النهائية للمعاهد الحكومية وغير الحكومية ستبدأ في يوم الاربعاء 16 حزيران 2021، وتنتهي في يوم الثلاثاء 29 حزيران 2021.

وبحسب الكتاب ايضا، ان جميع المواد تدرس بشكل " نظري وعملي" داخل المعاهد وفق طريقة التناوب 3 ايام في الاسبوع.

PUKmedia متابعة

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