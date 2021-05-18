نزاع عشائري طاحن مستمر منذ 4 ساعات جنوب العراق.. والاهالي يستغيثون (فيديو)

2021/05/18 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

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ناشد اهالي منطقة الشافي شمال البصرة، الثلاثاء، المحافظ وقائد العمليات التدخل لانهاء نزاع عشائري مستمر منذ 4 ساعات.

وذكر مصدر امني في تصريح لـ NRTعربية، اليوم (18 ايار 2021)، ان "اهالي منطقة الشافي شمال البصرة تناشد المحافظ وقائد العمليات بالتدخل العاجل لانهاء المعركة العشائرية الضارية حسب قولهم والدائرة منذ 4 ساعات في مركز ناحية الشافي".

واضاف، انه "استخدمت في هذا النزاع الاسلحة المتوسطة والخفيفة وتسببت هلع الاهالي وانقطاع التيار الكهربائي".

واوضح، ان "القوات الامنية تدخلت لفض النزاع وانتشرت في المكان لفتح تحقيق ومتابعة مثيري النزاع.

وذكر المصدر ان النزاع كان بين عشيرتين بسبب خلاف بين سائقين بمرآب تابع لناحية الشافي وانتقل النزاع الى المنطقة، دون وقوع اي ضحايا".

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