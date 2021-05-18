الذكري (80) لرحيل معاوية محمد نور - تاج السر عثمان

2021/05/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 في البداية الشكر للصديق الأستاذ عبد العزيز حسين الصاوي لرسالته التي نبهني فيها لضرور الاحتفاء بالذكري (80) لرحيل الكاتب والمبدع معاوية محمد نور ( 1909 - 1941).



يرجع اهتمامي بمعاوية نور الي منتصف سبعينيات القرن الماضي حيث كنت متابعا الدراسات التي كتبت عنه وأعماله التي جمعها الأستاذ رشيد عثمان خالد والتي صدرت في كتابين بعنوان (دراسات في الأدب والنقد)، (وقصص وخواطر) وقامت بنشرهما دا ......





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