واشنطن تجدد التأكيد على دعمها للسلطة الانتقالية في ليبيا

2021/05/18 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الثلاثاء، جوي هود، دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا وذلك خلال لقاء عقده في طرابلس مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

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