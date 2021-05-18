عقل: السيد السيستاني وحد المواقف العراقية إزاء الأحداث في فلسطين

2021/05/18 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعثمن سفير دولة فلسطين في العراق احمد عقل، موقف العراق إزاء الأحداث في فلسطين، فيما اشار إلى أن موقف السيد علي السيستاني كان واضحا ووحد المواقف العراقية الأخرى تجاه القضية الفلسطينية.وقال عقل لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "موقف العراق سواء كان حكوميا او حزبيا او شعبيا واضحا إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين"، لافتا إلى أن "موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني كان واضحا أيضا ووحد المواقف العراقية إزاء الأحداث في فلسطين".وأضاف، أن "وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا وضحت فيه موقف العراق من الاعتداءات الإسرائيلية، كما أن رئيسي الجمهورية والوزراء اجريا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني وعبرا عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني"، مؤكدا ان "هناك موقف واضح ايضا من قبل الشعب العراقي الذي عبرت عنه التظاهرات الاخيرة في بغداد والمحافظات، كما ان القوى السياسية العراقية اصدرت بيانات تضامنية، فضلا عن الاعلام العراقي الذي كان ملتهبا ومساندا لفلسطين".واشار عقل الى ان "ما يحدث استمرار للمجزرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين"، مبينا ان "المواقف العربية متباينة وهناك 14 دولة دعت في مجلس الامن الى ايقاف الاعتداءات".وتابع، ان "الاعتداء الاسرائيلي وحد الفلسطينيين تجاه قضيتهم المحورية للقدس".

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