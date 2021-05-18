2021/05/18 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني============== الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم بجرائم قتل في كركوك ..................... وفقا لمعلومات مؤكدة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول تواجد احد المجرمين المتهمين بجرائم قتل يتنقل بعدة اماكن في محافظة كركوك .تم على اثرها التنسيق مع قسم الاستخبارات العسكرية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة بالمحافظة .حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة بالتحرك نحو الهدف ومراقبته ونصب كمين محكم له في سيطرة التون كوبري والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.=============١٨ آيار ٢٠٢١

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