2021/05/18 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة النقل، الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن "استهداف قطار" في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى.وجاء في التوضيح، أن "هذا التعرض لم تكن الشركة العامة لسكك حديد العراق وكوادرها الجهة المقصودة به وانما حسب ماتم تبليغنا به من قبل القيادات العسكرية القريبة من منطقة العمل على بعد خمس كيلو متر من محطة حمام العليل يوم أمس الأول الأحد المصادف ٢٠٢١/٥/١٦".وأضاف أن "الذي حدث بالفعل انه قد اجريت بعض المناوشات العسكرية وتمشيط وتنظيف المنطقة وحصلت اثنائها تفجيرات وكانت بعضها قريبة من خط السكة و القطار الخاص الذي رافقنا من بغداد إلى موقع العمل في منطقة حمام العليل والحمد لله لم تتاثر كوادرنا وخط السكة والقطار باي اضرار ولله الحمد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل العراقية توضح بشأن "استهداف قطار" في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل العراقية توضح بشأن "استهداف قطار" في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).