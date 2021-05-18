الخليجي يدعم غضبة السعودية على إساءات وزير عون..وسيل من الاعتذارات اللبنانية

2021/05/18 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ سارعت‭ ‬قيادات‭ ‬لبنانية‭ ‬رسمية‭ ‬الى‭ ‬احتواء‭ ‬ازمة‭ ‬جديدة‭ ‬انفجرت‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬ولبنان‭ ‬وانضمت‭ ‬اليها‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬احتقان‭ ‬سابق‭ ‬منذ‭ ‬تهريب‭ ‬الرمان‭ ‬المفخخ‭ ‬بالمخدرات‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬استيراد‭ ‬الفواكه‭ ‬اللبنانية‭ ‬ إذ‭ ‬سلّمت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬سفير‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مذكرة‭ ‬احتجاج‭ ‬بعدما‭ ‬استدعته‭ ‬للتنديد‭ ‬بتصريحات‭ ‬لوزير‭ […]

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