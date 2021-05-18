الانتخابات خيار غير مقدّس

2021/05/18 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عدو الانتخابات الاول، الاغتيالات والاستقواء بالسلاح، وفي حال كشر هذا العدو عن أنيابه في العراق أكثر ممّا فعل في الشهور الأخيرة الماضية، فلا قيمة للانتخابات حينها، إذا جرت أو لم تجر، بل انَّ تأجيلها هو الأنسب من اقامتها على جثث ضحايا ورشقات رصاص أو فحيح كواتم. لا شيء مقدساً أكثر من دماء […]

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