العراق:هجوم صاروخي على قطار وحرائق في خمسين حقلاً للحنطة

2021/05/18 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬–‭ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تعرض‭ ‬قطار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لهجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬ألحق‭ ‬به‭ ‬أضرارا‭ ‬بالغة،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية‭.‬ وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الهجوم‭ ‬والجهة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراءه‭.‬ وتوقفت‭ ‬معظم‭ ‬قطارات‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬قسم‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬خاصة‭ .‬ فيما‭ ‬كشفت‭ […]

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