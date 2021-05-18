2021/05/18 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عاش سكان مدينة شينغن الصينية، الواقعة على حدود هونغ كونغ، لحظات من الهلع والرعب بعد اهتزاز أكبر ناطحة سحاب في المدينة، والتي يبلغ طولها حوالي 300 متر، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف عند المتواجدين أمام المبنى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتناول لقطات من حادثة اهتزاز ناطحة السحاب، التي تم بناؤها عام 2000، وفقا لما نقله موقع قناة "سي إن إي".

ويعتبر "سيج بلازا" من أكثر المباني الرمزية في مدينة شينغن، ويضم سوقا تجارية ضخمة للمنتجات الإلكترونية.

وأعلنت السلطات الأمنية أن "سيج بلازا" اهتز قرابة الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي، 05:50 بتوقيت غرينتش، وبأنه يجري التحقق من أسباب اهتزاز ناطحة السحاب، حيث أنه لم يضرب أي زلزال المدينة اليوم.

وأظهرت لقطات الفيديو هلع وخوف المارة والمتواجدين قرب الناطحة وفرارهم من المكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناطحة سحاب ارتفاعها 300 متر تثير موجة هلع ورعب بعد اهتزازها لأسباب مجهولة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناطحة سحاب ارتفاعها 300 متر تثير موجة هلع ورعب بعد اهتزازها لأسباب مجهولة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).