المدفعية التركية تقصف كاني ماسي

2021/05/18 | 23:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التركية يوم الثلاثاء، مناطق برواري بالا في محافظة دهوك، في عمليات مازالت مستمرة داخل اقليم كوردستان.

وافاد مراسلنا في آميدي، ان المدفعية التركية قصفت مساء اليوم، وبشكل مكثف قرية " بنافي" بمنطقة برواري بالا بناحية كاني ماسي، في محافظة دهوك، موضحا، ان العمليات التركية داخل اقليم كوردستان مستمرة، ما تسببت بحالة قلق وخوف لدى اهالي تلك المناطق الحدودية.

ويواصل الجيش التركي عملياته في جبل متين، رغم المناشدات المحلية والرسمية لانقرة بالكف عن عدوانها، الذي اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وافراغ عشرات القرى من اهاليها.

PUKmeida آميدي

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