اعتقال متهم جاب مناطق العراق بالقتل والاغتصاب والخطف والسرقة

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أفاد مصدر أمني في ذي قار، الثلاثاء، باعتقال متهم بالقتل والاغتصاب والخطف والسرقة، مبينا ان الجرائم نفذت في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال المصدر لـNRT اليوم، (18 ايار 2021)، ان "الاجهزة الأمنية في ذي قار اعتقلت المتهم (ع .
ح .
ع) والبالغ من العمر 30 سنة من أهالي قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان"، مشيرا إلى ان "الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم تفيد بارتكابه جريمة اغتصاب تخص مديرية مكافحة اجرام ذي قار".
وأوضح، ان "الاجهزة الامنية شرعت باجراءاتها ومن خلال التحقيق والتحري وجمع المعلومات اعترف المتهم بارتكابه جريمة سطو مسلح في العاصمة بغداد عام 2014 واغتصاب شقيقتين تحت تهديد السلاح وسرقة 10 آلاف دولار من احدى العوائل بالاشتراك مع متهمين اخرين".
ولفت المصدر الى "ارتكاب المتهم جريمتي إغتصاب في ذي قار، كما اعترف بقتل مواطنين اثنين في بغداد ناحية الوحدة عام 2014 امام دارهما، وخطف شخص آخر في بغداد عام 2010 بالاشتراك مع مجرمين آخرين".
وأضاف، ان "المتهم المذكور اعترف أيضا بارتكابه 3 جرائم سرقة في العاصمة بغداد بمناطق الدورة وباب الشيخ، ودونت أقواله بالاعتراف قضائيا واتخذت بحقه الاجراءات لإكمال التحقيق اصوليا".
A.A
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