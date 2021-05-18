الصحة تصدر توقعات متشائمة بشأن اصابات كورونا

2021/05/18 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عدم امكانية الحكم على اصابات كورونا بالإعتماد على الموقف الوبائي لأيام معدودة، متوقعة ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن للوكالة الرسمية، اليوم (18 ايار 2021)، إن "ارتفاع معدل الاصابات خلال الموقف الوبائي لليوم، أثبت أننا لا نستطيع الحكم على انحسار الفيروس أو انخفاض عدد المصابين على أيام قليلة معدودة التي كانت بها الاصابات منخفضة بل يحتاج الى فترة طويلة لتقييم الوضع الوبائي".

وأضافت، أنه مع "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال فترة العيد والتزاور والتجمعات بين العوائل، قد نشهد ارتفاعا بالإصابات في الأسابيع المقبلة".

وكان مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي قد اعلن فيو قت سابق، اليوم الثلاثاء، أن "نتائج عدم التزام الأسر بالإجراءات الوقائية خلال العيد، لا تظهر الآن، وإنما خلال أسبوعين"، مبينا أن "هناك انخفاضا بسيطا بالإصابات".

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