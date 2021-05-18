2021/05/18 | 23:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو قديم من العراق يثير جدلاً على مستوى العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/18 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو قديم من العراق يثير جدلاً على مستوى العالم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو قديم من العراق يثير جدلاً على مستوى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).