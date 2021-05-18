2021/05/18 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الإرهاب" غربي بغداد.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ألقت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب في منطقة "الغزالية" غربي العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "تم تسليمهما إلى جهة الطلب اصولياً".

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