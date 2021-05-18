توجيه من قائد عمليات بغداد أثناء جولة ليلية في منطقة الكرادة (صور)

2021/05/18 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت، الثلاثاء، برفع الكتل الكونكريتية من داخل الأزقة المغلقة، فيما أكد على ضرورة تواجد عجلات الدفاع المدني في التقاطعات داخل منطقة الكرادة.

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وقالت عمليات العاصمة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، ان "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت تفقد منطقة الكرادة، والتقى بعدد من المواطنين وإصحاب المهن فيها.



‏بحضور عدد من ضباط ركن القيادة؛ وآمري قاطع المسؤولية".

واستمع بهجت بحسب البيان إلى ‏"شكاوى المواطنين والمعاضل التي يعانيها اصحاب المهن والمحال التجارية؛ منها قطع الطرق؛ وحضر التجوال"، مؤكداً على "أهمية تعاون القطعات الأمنية الموجودة في المنطقة مع ‏المواطنين؛ والاسهام في حلِّ معاضلهم منها فتح الطرق والسماح لأصحاب المحلات بالعمل ‏وفق مقررات خلية الأزمة، مع التأكيد على رجال المرور ‏بالتعاون مع أصحاب الأعمال الحرة و رفع الكتل الكونكريتية من داخل الأزقة المغلقة".

ووجه قائد عمليات بغداد ‏بـ "ضرورة تواجد عجلات الدفاع المدني في التقاطعات داخل منطقة الكرادة، بالإضافة إلى التعامل الاخوي بين المواطن ورجل الأمن؛ ‏مع الأخذ بالنظر الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل جائحة كورونا".

وتابع البيان ان "المواطنين قدموا شكرهم إلى قائد عمليات بغداد، وثمنوا هذه الالتفاتة التي تسهم في حل مشاكلهم".

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