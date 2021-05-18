العراق: ردود فعل غاضبة على وسائل الاعلام اللاانسانية لعدم انقاذ شاب احرق نفسه

2021/05/18 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، الثلاثاء، إن الصحفيين الذين كانوا يغطون واقعة انتحار شاب ايراني، قاموا بتصوير عملية الانتحار بشكل كامل، بدلا من مساعدته إنسانيا ومنعه من إضرام النار بنفسه.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (18 ايار 2021)، أن "هيبة الانسان وحمايته وإبعاده عن خطر الانتحار والاحراق واجب انساني ويمليه الضمير الانساني، وبدلا من التغطية والتصوير، كان عليهم السعي لابعاده ومنعه من الانتحار".

وطالبت الهيئة، الادعاء العام في اقليم كوردستان، بالاستعجال في متابعة الحادث وتقديم المقصرين الى القانون، اذ لا يتوجب استعمال الانسان كسلعة من اجل خبر صحفي، معتبرة أن هذا النوع من العمل بعيد عن المهنة الحقيقية للصحافة.

من جانبها، أعربت نقابة صحفيي كوردستان، عن أسفها لـ "قيام الصحفيين بتغطية الحدث بشكل غير مسؤول"، مضيفة انه "بدلا من ايلاء الاهمية لخبر الانتحار حرقا، كان يفترض منهم محاولة انقاذ حياة الشخص المذكور وعدم السماح له باحراق نفسه".

وقالت النقابة في بيان، إن "هذا الحدث يكشف عن ان الاعلام والصحافة الكوردستانية تبحث فقط عن الاخبار وليس مضمون الخبر وابعاده وتبعاته".

واوضحت، "إن لم يكن كذلك، كان من المفترض على الصحفيين والاعلاميين إلقاء المايكرفونات واحتضان الشاب، وكان هذا سيصبح خبرا وافتخارا، وليس ان يحصل أمامهم الحدث وهم صامتون".

واضافت أن "مجلس نقابة صحفيي كوردستان وفضلا عن مشاطرته الحزن، يعبر عن قلقه من انتحار الشاب حرقا ويتمنى له سرعة الشفاء"، مبينا في الوقت نفسه، انه "يعبر عن القلق من مراسلي تلك القنوات الذين كان يتوجب عليهم القيام بواجبهم الانساني لان الصحفي قبل كل شيء احترام للانسان والقيم الانسانية".

من جهته، أدانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان بشدة وسائل الإعلام التي غطت محاولة الانتحار.

وقالت الدائرة في بيان، إن "وسائل الاعلام التي قامت بتغطية الحدث لم تأخذ بنظر الاعتبار أخلاقيات العمل الصحفي والقوانين السارية وتعليمات حكومة اقليم كوردستان ولم تراع مسؤولية العمل الصحفي".

وأضاف البيان، انه "يجب على الجهات المعنية قطع الطريق أمام هذه التصرفات، وعلى الادعاء العام القيام بواجبه بمنع تكرار هذه الاعمال غير الانسانية".

وكان شاب كوردي من إيران يدعى محمد محمودي (27 عاما)، قد اقدم على إضرام النار في نفسه أمام عدسات الصحفيين، قرب مبنى الأمم المتحدة في أربيل، على خلفية استيائه من ظروفه المعيشية وتأخر دراسة طلبه للجوء الى الخارج".

وحمل الشاب قارورة بنزين قبل أن يقوم بوضع المادة على جسده ويشعل نفسه، فيما كان يتحدث لصحفيين في قنوات محلية.

وفور إقدامه على إحراق نفسه، هرع شاب كان يقف بجانبه لإطفاء النار، مع ذلك، أصيب الشاب بجروح خطرة، وغطت الحروق 90% من جسده، وفق ما أفاد أطباء بمستشفى في أربيل أسعفه إليه عاملون في الأمم المتحدة.

جدير بالذكر ان مراسل قناة NRT قام فور وصوله الى موقع الحادث باطفاء النيران المشتعلة في جسد الشاب الايراني ونقله الى المستشفى.

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