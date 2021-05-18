"تتنافى مع العلاقات الأخوية".. الكويت تستنكر تصريحات الوزير اللبناني شربل وهبة

2021/05/19 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دولة الكويت عن "استنكارها واستهجانها الشديدين" لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية لوزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة

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