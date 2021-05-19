صور مباشرة: تجدد التظاهرات في كربلاء للمطالبة بالكشف عن قتلة ايهاب الوزني

2021/05/19 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد عدد من المتظاهرين في محافظة كربلاء، الثلاثاء، تظاهراتهم للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني.

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وحصل "ناس" (19 آيار 2021)، على صور من محافظة كربلاء، اظهرت حشود من المتظاهرين رافعين صور الوزني، فيما رددوا هتافات تندد بالمحافظ وقائد الشرطة، وطالبوا بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني.

وحدد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، موعد إعلان نتائج التحقيق الخاصة باغتيال الناشط ايهاب الوزني بالتزامن مع الحملة التي يقودها ابناء المحافظة وذوي الناشط للضغط بهذا الاتجاه.

وبحسب الوكالة الرسمية، (18 آيار 2021)، فقد "انطلقت حملة إعلامية للضغط على الجهات الحكومية والأمنية من أجل التسريع في عمليات التحقيق والكشف عن الجناة".

وتضمنت الحملة نشر عشرات اللافتات في مداخل مدينة كربلاء وشوارعها الرئيسة تحمل صورة الوزني مكتوب عليها "أنا عراقي من قتلني؟".

ويشار إلى ان هذه الخطوة جاءت بعد أن انتهت المهلة التي حددتها أسرة الوزني للجهات المعنية لإعلان نتائج التحقيق وعدم الكشف عن القتلة والجهات التي تقف خلفهم".

من جهته أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي أن "التحقيقات في اغتيال الناشط الوزني ما زالت جارية، وإن لجاناً شكلت لهذا الغرض وستعلن النتائج حال انتهاء عمل اللجان"، داعياً ذويه والناشطين الآخرين الى "التعاون مع الجهات الأمنية والتحقيقية وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإسراع بالكشف عن قاتليه ومن سبقوه".

وشدد الخطابي على "ضرورة إطلاع ذوي المغدور الوزني والرأي العام على التقدم في مجريات التحقيق من دون الإضرار أو إفشاء المعلومات التي المعلومات التي تسبب ضرراً أو إبطاءً في الوصول الى النتائج المرجوة من التحقيق".

وجدد المتظاهرون في محافظة كربلاء، الاثنين، 4 مطالب قبل بدأ التصعيد في بغداد والمخطط أن يتم في الـ25 من الشهر الحالي، وذلك في اليوم السابع من حادث اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

وبحسب بيان مصور لمجموعة من الناشطين في المحافظة، اطلع عليه "ناس"، (17 أيار 2021)، فقد "حددوا 4 مطالب وهي الكشف عن قتلة شهداء تشرين وقتلة ايهاب الوزني، إقالة محافظ كربلاء، إقالة قائد عمليات كربلاء، وإقالة قائد شرطة كربلاء".

وتمت الإشارة في البيان الى أنه "سيتم الزحف الى بغداد في يوم 25 أيار فضلا عن بدأ خطوات تصعيدية في باقي المحافظات"، فيما دعوا الى "مقاطعة الانتخابات المقبلة".

ووجهت عائلتا الناشطين "إيهاب الوزني و فاهم الطائي"، الجمعة، أصابع الاتهام في اغتيال ابنيهما إلى محافظ كربلاء وقائد الشرطة.

العائلتان وفي بيان مشترك تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيار 2021)، عللتا هذا الاتهام إلى "انتهاء المدة التي منحاها الى (المحافظ و قائد الشرطة) للكشف عن العصابة التي قامت بالعملية الاجرامية الغادرة"، بحسب تعبيرهم.

وأضاف البيان أنه "انتهت المدة السابقة دون اي اجراءات او تجاوب يدل على حرص المسؤولين او جديتهم في التعامل مع المطلب الحرج..



وهذا التصرف ان دل على شيء انما يدل على ان الجهات الحكومية المتمثلة (بالمحافظ وقائد الشرطة) اما ان يكونا مشتركين بهذه الجريمة الشنعاء او انهما متستران على الجهة الفاعلة".

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