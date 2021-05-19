درس (15) الإضراب؛ استعادة الحيوية الثقافية - بلال عوض سلامة

2021/05/19 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة سيشكل اليوم الثلاثاء الموافق (18/5/2021) مفصل تاريخي في الوعي الشعبي الفلسطيني وسلوكه النضالي في استعادة اكتشاف الفلسطيني لذاته الفاعلة والمناضلة والمشتبكة والمتمسكة بقضيته الرئيسية حتى بعد 73 عام للنكبة، حينما تمددت دائرة المواجهة والاشتباك في فلسطين من النهر إلى البحر، بمبادرة مجموعة شبابية من فلسطينيي 48 بالإعلان عن الإضراب الشامل من رأس الناقورة إلى أم الرشراش، سرعان ما تم تبنيه من كافة الأماك ......





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