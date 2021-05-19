القدس بؤرة الصراع - نهاد ابو غوش

2021/05/19 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش كانت القدس وما زالت بؤرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لما تمثله المدينة من مكانة رمزية ثقافية ودينية وروحية وإنسانية، فمعظم الانتفاضات والهبات الشعبية انطلقت من مدينة القدس ومقدساتها - مدينة القدس تواجه مخططا صهيونيا واضحا منذ وقوعها بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 ضمن أراضي الضفة الغربية التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية، وشنت سلطات الاحتلال معركة مفتوحة على المدينة ومواطنيها وك ......





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