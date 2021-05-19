التصعيد بين إسرائيل وغزة.. أكثر من 60 مكالمة لمسؤولين أميركيين وتوقعات بتهدئة الخميس

2021/05/19 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولون في إدارته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين على إنهاء العمليات العسكرية في غزة،بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن شخص مطلع على المناقشات

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