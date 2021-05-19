حماس تنفي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

2021/05/19 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التوصل لاتفاق مع إسرائيل لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري من قبل الطرفين في غزة.وقال عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، عزت الرشق، إن "ما تتناقله بعض وسائل إعلام العدو من أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس ليس صحيحا".وأضاف الرشق في تصريحات نقلتها قناة حركة حماس على تطبيق التراسل "تليغرام"، أنه "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار".المصدر: سبوتنيك

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