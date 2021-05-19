2021/05/19 | 01:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقعت وزارة الصحة ارتفاع أعداد الإصابات بالأسابيع المقبلة، لافتة إلى أنه لا يمكن الحكم على الإصابات بالاعتماد على الموقف الوبائي لأيام معدودة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ارتفاع معدل الإصابات خلال الموقف الوبائي لليوم، اثبت أننا لا نستطيع الحكم على انحسار الفيروس أو انخفاض عدد المصابين على أيام قليلة معدودة التي كانت بها الإصابات منخفضة، بل يحتاج إلى فترة طويلة لتقييم الوضع الوبائي".

وأضافت أن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال فترة العيد والتزاور والتجمعات بين العوائل، قد نشهد ارتفاع بالإصابات في الأسابيع المقبلة".

وأعلن مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، أن "نتائج عدم التزام الأسر بالإجراءات الوقائية خلال العيد، لا تظهر الآن، وإنما خلال أسبوعين"، مبينًا أن "هناك انخفاضًا بسيطًا بالإصابات".

اقرأ/ي أيضًا:

موقف وبائي مرتفع: أكثر من 4000 إصابة جديدة

الهند تمنع نقل جثامين ضحايا فيروس "كورونا" من العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسابيع المقبلة.. الصحة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسابيع المقبلة.. الصحة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).