كردي إيراني يحرق نفسه أمام عدسات الاعلام في أربيل

2021/05/19 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كردستان يتحمل موجات نزوح من إيران وتركيا ومدن عراقية أربيل (العراق)- (أ ف ب) – الزمان يقبع شاب كردي إيراني بين الحياة والموت في أربيل بعدما أقدم على إضرام النار بنفسه أمام عدسات الصحافيين الثلاثاء قرب مبنى الأمم المتحدة في عاصمة إقليم كردستان في العراق على خلفية استيائه من ظروفه المعيشية وتأخر دراسة […]

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