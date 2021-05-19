قطاع الاتصالات في كردستان.. بين التغطية والاسعار

2021/05/19 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة خدمات الإنترنت والاتصالات في إقليم كردستان، وتطرح أسئلة عن تصنيف العراق بين الدول المتأخرة في تأمين الاتصالات، وسرعة شبكات الإنترنت، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مقارنة بالأسعار.

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