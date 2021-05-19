الموت يغيب مخرج

2021/05/19 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، الذي ذاع صيته عدة سنوات مع إخراجه مسلسل "طاش ما طاش"

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