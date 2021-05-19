تشيلسي يثأر من ليستر ويضع قدما في دوري الأبطال

2021/05/19 | 02:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب تشيلسي من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 2-1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أنتونيو روديجر (47) وجورجينيو (66 من ركلة جزاء) هدفي تشيلسي، فيما أحرز كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر الوحيد (76).وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 67 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث على حساب ليستر سيتي (66 نقطة)، الذي بات مهددا بفقدان المركز الرابع، حال فاز ليفربول على بيرنلي مساء الأربعاء.

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